«السلوك اللغوي» .. دورة تدريبية بمركز «معاك» التابع لاتحاد الأطباء العرب

تنظم إدارة التدريب بمركز "معاك" لرعاية الطفل التابعة لاتحاد الأطباء العرب، دورة تدريبية حول "السلوك اللغوي" اليوم الأحد، وعلى مدار يومين متتاليين ، للعاملين في مجال التربية الخاصة، بفرع المركز في الفيوم.

وبحسب بيان، الأحد، تستهدف الدورة التدريبية التي تعقد بفرع مراكز معاك بالفيوم رفع كفاءة العاملين بالمركز حول وظائف اللغة ومهارات السلوك اللغوي.

وذكر البيان أن الدورة التدريبية تشتمل على شرح وافي لوظائف اللغة مع إجراء التطبيق العملي اللازم لها.

وأوضح أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ والعبارات، بل مكون أساسي للحياة الاجتماعية، حيث إنها وسيلة للتعبير عن الذات وعن الحاجات والرغبات.

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن "أنشطة مراكز (معاك)، تسعى لتنمية مهارات العاملين والأخصائيين والمتدربين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال وتنمية مهاراتهم من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع".

وتعمل مراكز "معاك"، من خلال 8 مراكز داخل مصر، في محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد؛ لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال المعاقين، لتسهيل دمجهم في المجتمع والتخفيف من معاناة الطفل المعاق وأسرته.