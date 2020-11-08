القطار الكهربائي يبدأ العمل العام المقبل بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، انه انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ممثلة في وزارة النقل على دعم وتطوير وسائل النقل، كان الإصرار على إقامة الدورة الثالثة من معرض النقل Trans MEA هذا العام في ظل الظروف العصيبة التي يواجهها العالم حاليًا مع تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال المهندس كامل الوزير، خلال كلمته اليوم، الأحد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA والذي سيقام خلال الفترة من 22- 25 نوفمبر 2020، إن القيادة السياسية والحكومة تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه فى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي بجميع قطاعات النقل.

وأشار الوزير إلى أن خطة وزارة النقل تضمنت دعم صناعات وسائل النقل بجميع أنواعه خاصة الحديثة منها والمتطورة والصديقة للبيئة، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروعات (إنشاء القطار الكهربائي من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بمدينة العاشر من رمضان بطول 90 كيلومتر والمقرر بدء تشغيله التجريبي في أغسطس من العام القادم 2021 وافتتاحه رسميًا في أكتوبر من نفس العام بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر بإجمالي أطوال 98,5 كيلومتر، وإنشاء القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 438,5 كيلومتر).