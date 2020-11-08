وزير الري يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020

أدلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بلجنته الانتخابية بمدرسة القناة بزهراء المعادي .
وأكد عبد العاطي على أهمية مشاركة جميع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية إستكمالًا للاستحقاقات الدستورية واستكمال مؤسسات الدولة، باعتبارها حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن .
وأشاد الدكتور عبد العاطي برجال الشرطة والقضاء وكافة القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية لخروجها بالشكل الأمثل.
وكذلك أثنى وزير الري على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19 داخل اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
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