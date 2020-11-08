وزير النقل يكشف تفاصيل تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لأول مرة في مصر

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، فقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض مستثمري القطاع الخاص لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة للمكون المحلي.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، خلال كلمته اليوم، الأحد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA والذي سيقام خلال الفترة من 22- 25 نوفمبر 2020 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في نفس الإطار، فقد تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة، والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

وأوضح أنه يوجد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها وزارة النقل، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء – التشغيل – نقل المشروع لملكية الدولة (BOT)، وهي (إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا - الغردقة ) و(إنشاء خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه) و(إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق... المعادي – الخصوص) و(إنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكى ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان) و(إنشاء خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلًا لمدينة طابا)، و(إنشاء خط سكة حديد مرسي مطروح – ميناء جرجوب)، و(إنشاء خط مرسي مطروح – سيوه ومد خط مطروح – السلوم إلي مدينة بني غازي بليبيا ) بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مرورًا بدمياط والمنصورة الجديدة، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام BOT أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA.

وأكد أنه في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، فقد تم تحديد عدد من المشروعات التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها وهي "إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة"، وأما مشروعات الموانئ البرية والجافة التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها فهي إنشاء 7 موانئ جافة بمدن "السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات".

وفي ختام كلمته، أكد الوزير اهتمام وحرص القيادة السياسية على استمرار تنفيذ المشروعات القومية وعجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد القومي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة، كما وجه وزير النقل الشكر للحكومة المصرية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء على التعاون في تنفيذ جميع مشروعات وزارة النقل، لافتا إلى أن الطريق الدائري مثال لتعاون الوزارت والمحافظات مع وزارة النقل في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الشامل للطريق.