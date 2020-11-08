إقبال متوسط من الناخبين في لجان التصويت بعين شمس في ثاني أيام المرحلة الثانية

شهدت لجان التصويت بدائرة عين شمس إقبالا متوسطا في أول ساعات التصويت في اليوم الثاني من انتخابات المرحلة الثانية.

ولوحظ حرص الناخبين على إحضار الكمامة بعد التشديدات التي شهدتها أمس بعض اللجان واشتراط ارتداء الكمامة للتصويت.



كما شهدت العملية الانتخابية تشديدات أمنية.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، ومقعدين لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، ومقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، ومقعد لـ"حدائق القبة، و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، ومقعدين لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، ومقعدين لدائرة السلام، ومقعدين لـ"عين شمس" ومقعدين لـ"المطرية" ومقعدين لـ"المرج"، ومقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، ومقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، ومقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، و3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".