رئيس جامعة الأزهر يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب

وحثّ رئيس جامعة الأزهر المواطنين على المشاركة الإيجابية فى ال انتخابات النيابية، مشيرًا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى على كل ناخب مصرى، من أجل العمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية التى انطلقت منذ عدة سنوات، خاصة بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، ومن أجل استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإرسال رسالة للعالم أجمع، مفادها أن الشعب المصرى قادر على تحقيق ما يتطلع إليه من تنميةٍ وتَقَدُّمٍ فى شتى المجالات.

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