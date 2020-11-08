رئيس الاستثمار يلتقى سفير السودان لبحث تعزيز الاستثمارات المتبادلة

بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع السفير محمد إلياس، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك فى لقاء جمع الطرفين.





وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة على توافق الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، منها تشجيع مجتمعات رجال الأعمال فى البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية فى مصر والسودان بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات المصرية فى السودان. وشهد اللقاء اتفاق الجانبين على قيام هيئة الاستثمار بتقديم الدعم الفنى للجانب السودانى فى مجال إعداد الفرص الاستثمارية والترويج لها وتهيئة البيئة التشريعية فى السودان، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للجانب السودانى فى مجالات الزراعة، الصناعات التحويلية، الأدوية، الإنتاج الحيواني، صناعة السكر، والتطوير العقارى. وأشاد سفير جمهورية السودان بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أهمية زيادة التعاون فى المجالات كافة بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين، كما أعرب عن ترحيبه بدعم هيئة الاستثمار للاستثمارات السودانية فى مصر والمعاونة الفنية التى تقدمها الهيئة لتيسير مناخ الاستثمار فى السودان.

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