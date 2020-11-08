صور .. النقل تبحث إنشاء خط سكة حديد يربط مرسى مطروح بـ ليبيا

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة النقل على دعم وتطوير وسائل النقل، كان الإصرار على إقامة الدورة الثالثة من المعرض هذا العام فى ظل الظروف العصيبة التى يواجهها العالم حالياً مع تزايد أعداد الإصابات فى الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضاف أن القيادة السياسية، والحكومة المصرية، توليان اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه فى ضوء ذلك، تنفذ وزارة النقل حالياً، خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، وكذا الموانئ البحرية، والنقل النهرى، والموانئ البرية والجافة، والمراكز اللوجيستية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى بكافة قطاعات النقل.

وأشار الوزير إلى أن خطة وزارة النقل تضمنت دعم صناعات وسائل النقل بكافة أنواعها، خاصة الحديثة منها والمتطورة والصديقة للبيئة، حيث يجرى حالياً تنفيذ مشروعات: إنشاء القطار الكهربائى من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة مروراً بمدينة العاشر من رمضان بطول 90 كيلومتر، والمقرر بدء تشغيله التجريبى فى أغسطس من العام القادم 2021، وافتتاحه رسمياً فى أكتوبر من نفس العام، بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر بإجمالى أطوال 98,5 كيلومتر، وإنشاء القطار الكهربائى لسريع من السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 438,5 كيلومتر.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة السكك الحديدية فى مصر، فقد نسقت وزارة النقل، مع وزارة التخطيط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض مستثمرى القطاع الخاص، لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائى التى تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة للمكون المحلى.

وقال إنه فى نفس الإطار، تم التوسع فى استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت (FDR-CIR) والصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وأعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

ولفت كامل الوزير، إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها وزارة النقل، مؤكدًا أنه تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككى التى يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء – التشغيل – نقل المشروع لملكية الدولة ( BOT ) وهى: إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا – الغردقة، وإنشاء خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس، وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه، وإنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق... المعادى – الخصوص، وإنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكى ومده إلى مدينة وادى حلفا بالسودان، وإنشاء خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلاً لمدينة طابا، وإنشاء خط سكة حديد مرسى مطروح – ميناء جرجوب، وإنشاء خط مرسى مطروح – سيوة، ومد خط مطروح – السلوم، إلى مدينة بنى غازى بليبيا، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بدمياط والمنصورة الجديدة، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام BOT أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA.

وأوضح الوزير أنه فى ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحرى للمساهمة فى زيادة الناتج القومى فقد تم تحديد عدد من المشروعات التى يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها وهى إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة.

وأما مشروعات الموانئ البرية والجافة التى يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها فهى: إنشاء 7 موانئ جافة بمدن السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات.

وفى ختام كلمته بالمؤتمر، أكد الوزير على اهتمام وحرص القيادة السياسية على استمرار تنفيذ المشروعات القومية وعجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد القومى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل المختلفة.

ووجه وزير النقل الشكر للحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى، على التعاون فى تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل، لافتا إلى أن الطريق الدائرى مثالاً لتعاون الوزارت والمحافظات مع وزارة النقل فى أعمال نقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير الشامل للطريق.