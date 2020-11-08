وزيرة الصحة : مستعدون للموجة الثانية ونعمل على رفع بنية المستشفيات

وفى مؤتمر صحفى، أشارت إلى أن محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة من أكثر المحافظات التى بها معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا. وحذرت المواطنين من التكدس لفترات طويلة داخل مكان واحد خلال موسم الشتاء، مطالبة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

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