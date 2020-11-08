الأوقاف تعلن عن دورة متخصصة فى الفتوى للواعظات

قالت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، إنه إيمانًا منها بدور المرأة فى العمل الدعوى وبقدرات واعظات الأوقاف العلمية والدعوية المتميزة، قررت عقد دورة خاصة فى شئون الفتوى لصقل مواهبهن فى هذا الصدد.





وأوضحت الوزارة فى بيان، أن الدورة ستكون لمدة ثلاثة أيام بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر. ولفتت إلى أنه على الراغبات فى حضور الدورة من الواعظات المعينات "مرشدات دينيات" أو الواعظات المتطوعات تسجيل أسمائهن من هنا، خلال موعد أقصاه الجمعة 13 / 11 / 2020. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعطاء جميع الحاضرات إفادة بحضور الدورة، وجميع الناجحات شهادة تقدير باجتياز الدورة بنجاح.

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