القومى للإعاقة يستقبل 70 استفسارا وشكوى فى اليوم الأول للانتخابات

لليوم الثاني على التوالى، واصلت غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ متابعتها عملية اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات القاهرة وشمال سيناء وجنوب سيناء والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية.





لليوم الثانى .. غرفة عمليات «القومى للإعاقة» تواصل عملها فى متابعة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

وأوضح تقرير غرفة عمليات المجلس لليوم الأول عن تلقيه 70 استفسار وشكوى تلخصت فى الاستعلام عن اللجان الانتخابية؛ وكيفية إبداء الرأى؛ ومدى توفر مترجم للغة الاشارة فى اللجان ؛ وشكوى من وجود عدد من اللجان فى الأدوار العليا؛ مما أضطر ذوى الإعاقة الحركية الصعود على كراسى متحركة ؛ كما تلقت غرفة العمليات 13 بلاغ من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول التى وفرها المجلس متاحة بلغة الإشارة تفيد بصعوبة الوصول لأماكن اللجان ؛ وتفقد فريق المتابعة من المجلس 467 لجنة فرعية على مستوى محافظات المرحلة الثانية.

وقامت غرفة عمليات المجلس بعملية الرصد والمتابعة من خلال 107 متابعين للمجلس فى محافظات المرحلة الثانية؛ وتلقت غرفة العمليات شكاوى الناخبين ذوى الإعاقة وملاحظات المتابعين خلال الفترة الصباحية والمسائية عبر وسائل التواصل المختلفة، التى أعلنها المجلس للناخبين من ذوى الإعاقة وتمثلت فى "الهاتف، خدمة الواتس آب؛ الصفحة الرسمية الخاصة بالمجلس على الفيس بوك"، ومكالمات الفيديو المترجمة بلغة الإشارة تسهيلاًعلى ذوى الإعاقة السمعية.

على جانب آخر رصدت غرفة عمليات المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال المتابعين عدد من الترتيبات الجيدة فى اللجان من خلال الجهات المعنية والمتمثلة فى الهيئة الوطنية للإنتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وتمثلت فى زيادة التنظيم من قبل رجال الشرطة بالتعاون مع رؤساء اللجان ، علاوة على التأمين الجيد للعملية الإنتخابية من قبل قوات الأمن والتعاون من قبل المستشارين والقضاة فى مساعدة ذوى الإعاقة ورغم صعوبة الأحوال الجوية.

ورصدت الغرفة أيضا مساعدة قوات الأمن لذوى الإعاقة فى الوصول الى اللجان وتسهيل عملية التصويت لذوى الإعاقة من خلال مستشارين اللجان وتوفير الكراسى المتحركة من قبل رجال الأمن فى عدة محافظات ؛ كما رصد متابعى المجلس مشاركة ملحوظة من قبل المرأة ذات الإعاقة فى عدد من اللجان.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس تستقبل استفسارات وشكاوى الناخبين من ذوى الإعاقة على الخط الساخن الخاص بالمجلس على رقم 16736، وتتلقى الغرفة الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس آب على رقمى 01551816614- 01285588657 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك» https:www.facebook.comNCPDEGYPT، وذلك للتيسير على مجموعة كبيرة من من ذوى الإعاقة فى عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.