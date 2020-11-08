وزيرة الصحة: 65%من مصابي كورونا بمنازل دون تهوية ومن يخرجون للعمل أقل...

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن 65% من إصابات كورونا في مصر بين السيدات من ربات البيوت والمتقاعدين عن العمل، خاصة الذين يعيشون في مناطق غير جيدة التهوية. وتابعت: "الأماكن غير جيدة التهوية مع وجود إصابة تكثر العدوى". وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن السائق والفلاح والعامل الذى يخرج للعمل ويتعرض للممارسة الطبيعية للحياة أقل عرضة للإصابة بالمرض.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.