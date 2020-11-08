وزير الزراعة: الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده مصر يشجع المواطنين على...

ادلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

واشاد وزير الزراعة بالاجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين العملية الانتخابية وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

ودعا القصير جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات والادلاء بأصواتهم تدعيما لمؤسسات الدولة، واختيار نوابهم، في الغرفة الأولى للبرلمان، والتي تمثل السلطة التشريعية والرقابية، كما وجه جموع المزارعين والفلاحين في قرى ونجوع مصر، للنزول والمشاركة واختيار ممثليهم في البرلمان.

وأكد وزير الزراعة أن الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الادلاء باصواتهم في الانتخابات واستكمال مؤسسات الدولة، لافتا الى ان المشاركه فى العمليه الانتخابيه واجب وطنى وحق دستورى.