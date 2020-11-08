إنطلاق حملة للتطعيم ضد الديدان المعوية للتلاميذ بمدارس الجيزة



الحملة تستهدف 1.4 مليون من طلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والخاصة والأزهرية تطلق محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، عدة حملات تطعيمية خلال الشهر الحالي بجميع المدراس على مستوى المحافظة لتوفير الوقاية اللازمة للطلاب.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض . وقال المحافظ إن مديرية الصحة ستبدأ في تنفيذ الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الأمراض السارية والديدان المعوية بدءاً من اليوم الموافق 8 نوفمبر، و تستمر حتى 19 نوفمبر الجارى وتستهدف مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف طالب من طلاب الــ ك جي ١ و٢ بالحضانات الملحقة بالمدارس الحكومية وطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية في جميع المناطق بمحافظة الجيزة . ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات المختصة بتذليل أي عقبات امام الفرق الطبية لتسهيل عملهم لتحقيق الاستفادة القصوي لطلاب المدارس . ومن جانبه أشار الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالحيزة أن الفرق الطبية ستمر على المدارس لإعطاء التلاميذ الجرعة وهى عبارة عن قرص من عقار ميبندازول سهل الذوبان بالفم ذو طعم مقبول ، حيث يقضى هذا العلاج على الديدان الدبوسية والاسكارس التي تصيب الأطفال فى هذه المرحلة العمرية مشيراً أن فرق التثقيف الصحي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالتوعية بالحملة إلى جانب التوعية بأهمية النظافة الشخصية ونظافة مصدر الطعام

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