الأرصاد: طقس الغد معتدل تصاحبه أمطار متوسطة على 16 منطقة بالجمهورية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار على عدة مناطق مختلفة بالبلاد، غدا الاثنين، يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة للأتربة والرمال.

وجاءت خريطة توزيع الأمطار، غدا الاثنين، على المناطق كالتالي:

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية" - السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "مطروح - السلوم" - السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - رشيد - بلطيم" - جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من "حلايب - شلاتين - رأس بناس"

ويكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري غدا، حيث تسجل درجات الحرارة 25 للعظمى والصغرى 16 درجة، ويكون لطيفا مصحوبا بأمطار على السواحل الشمالية وتسجل الحرارة 23 درجة، وعلى محافظات الصعيد يبقى الطقس معتدلا أيضا وتسجل الحرارة 28 درجة.