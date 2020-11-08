في ثاني أيامها.. إقبال كثيف على عدد من اللجان الانتخابية بطرة

تشهد بعض اللجان الانتخابية فى حى طرة ، إقبالاً كثيفاً فى المشاركة بالعملية الانتخابية فى ثاني أيامها وسط تشديد الالتزام بارتداء الكمامات و الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

انطلقت أمس السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي اليوم الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.