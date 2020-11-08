نقيب المهندسين يدلي بصوته الانتخابي

أدلي المهندس هاني ضاحي وزير النقل الاسبق ونقيب المهندسين بصوته الانتخابي في لجنه الشهيد العميد محمد أحمد مصطفي بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وفي تصريح له بعد الإدلاء بصوته أكد نقيب المهندسين علي اهمية المشاركة في العملية الانتخابية لإثراء المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة خلال الفترة الحالية مما ساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ، مشيرا الي ان هناك ضرورة اختيار ما يمثلنا بارادة حرة لنقدم بايدينا نموذج حضاري ونسهم في تطوير البنية التشريعية بما يتسق مع الجهود المبذولة من الدولة.

وأثني ضاحي علي إقبال الجماهير لاختيار أعضاء مجلس النواب القادم تنفيذًا لحقهم الدستوري.

وأعرب عن أمله في أن تفرز الحياة النيابية القادمة نوابًا من الشباب بجوار أصحاب الخبرات البرلمانية لإثراء الحياة النيابية بمصر وخطوة للأمام في طريق الديمقراطية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب نقيب المهندسين عن سعادته للإجراءات الاحترازية المتبعة في لجان التصويت.