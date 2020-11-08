هالة زايد: فحص 12 مليون مصري ضمن مبادرتي صحة المرأة والتقزم والسمنة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مبادرة صحة المرأة قدمت الخدمة لـ10 ملايين سيدة حتى الآن.

وأوضحت زايد، أن مبادرة الرئيس للكشف عن التقزم والسمنة تستهدف 10 ملايين طالب وقامت بفحص 2 مليون طالب حتى الآن.

وأضافت وزيرة الصحة، أن العمل مستمر بالمبادرات الرئاسية التى تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار النسخة الرابعة من برتوكولات العلاج لفيروس كورونا خلال أيام للعمل بها فى مستشفيات العزل.

وأكدت زايد، أن غير العامل والمتقاعد وربة المنزل الاكثر عرضة في الاصابة، موضحة ان الاماكن المغلقة تزيد من فرص الاصابة بالفيروس.

وقالت الوزيرة أن عدد الاصابات في العالم يبلغ ٥ مليون مصاب في الاسبوع الواحد.

وأوضحت زايد، إنه تم رصد خلال موجة فيروس كورونا المستجد في عدد المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.

وأضافت زايد، أن المحافظات الأكثر إصابة هي، القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسي مطروح والقليوبية.

وعقدت وزارة الصحة والسكان، اليوم مؤتمر صحفى، بحضور الدكتورة هالة زايد لعرض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد و استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة ، و البروتوكول العلاجي الجديد بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني(المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية) الكائن في ١ شارع ممدوح سالم بوابة ٢ أرض المعارض.