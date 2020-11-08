مصر للطيران تسير اليوم 42 رحلة جوية لنقل 4600 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 42 رحلة دولية علي مدار اليوم الأحد، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل قرابة 4200 راكب.

وقالت مصر للطيران، في بيان، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من بغداد، الرياض، بيروت، اربيل، ندچمينا، ابوچا، لاجوس، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، أمستردام، دبي، أبوظبي، روما، فرانكفورت، ميلانو، اسطنبول، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، و 7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4200 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.