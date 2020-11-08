وزيرة الصحة: الكمامة والتباعد الاجتماعي سلاح فعال ضد فيروس كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على أهمية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد البدنى والتطهير والتعقيم المستمر للأسطح والحفاظ على النظافة الشخصية.

وأعلنت وزيرة الصحة، أن مبادرة صحة المرأة قدمت الخدمة لـ10 ملايين سيدة حتى الآن.

وأوضحت زايد، أن مبادرة الرئيس للكشف عن التقزم والسمنة تستهدف 10 ملايين طالب وقامت بفحص 2 مليون طالب حتى الآن.

وأضافت وزيرة الصحة، أن العمل مستمر بالمبادرات الرئاسية التى تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار النسخة الرابعة من برتوكولات العلاج لفيروس كورونا خلال أيام للعمل بها فى مستشفيات العزل.

وأكدت زايد، أن غير العامل والمتقاعد وربة المنزل الأكثر عرضة للإصابة، موضحة أن الأماكن المغلقة تزيد من فرص الإصابة بالفيروس.

وقالت الوزيرة إن عدد الإصابات في العالم يبلغ 5 ملايين مصاب في الأسبوع الواحد.

وأوضحت زايد، أنه تم رصد خلال موجة فيروس كورونا المستجد، عدد المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.

وأضافت زايد، أن المحافظات الأكثر الإصابة هي، القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح والقليوبية.

وعقدت وزارة الصحة والسكان، اليوم مؤتمر صحفى، بحضور الدكتورة هالة زايد لعرض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية).