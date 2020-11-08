وزيرة الصحة: الجالسون في المنازل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن غير العامل والمتقاعد وربة المنزل الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، مشيرةً إلى أن الأماكن المغلقة تزيد من فرص الإصابة بالفيروس. وقالت الوزيرة إن عدد الإصابات في العالم يبلغ 5 ملايين مصاب في الأسبوع الواحد. إقرأ أيضا وأوضحت زايد أنه تم رصد خلال موجة فيروس كورونا المستجد، عدد المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس. وأضافت زايد، أن المحافظات الأكثر إصابة هي القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح والقليوبية. وعقدت وزارة الصحة والسكان، اليوم مؤتمرا صحفيًا بحضور الدكتورة هالة زايد، لعرض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.

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