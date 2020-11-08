لتقييم اليوم الأول من التصويت.. البرلمان العربي يعقد اجتماعا تنسيقيا بشأن انتخابات البرلمان

عقد البرلمان العربي اجتماعه التنسيقي الثاني بمقر البرلمان العربي في القاهرة لتقييم أعماله في اليوم الأول والتحضير لليوم الثاني للمتابعة.

وجاء ذلك في إطار متابعة البرلمان العربي للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية في مصر، برئاسة النائب حسن البرغوتي، نائب رئيس البرلمان العربي.



وكان وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب حسن البرغوثي، التقى أمس، السبت، بالمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في مستهل متابعة البرلمان العربي للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم، فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.