فرج عامر : أهالى سيناء يمارسون حقهم الدستورى فى الانتخابات بصورة مشرفة

واعتبر عامر، فى بيان اليوم، أن ما شهدته اللجان الانتخابية بمدن ومراكز شمال سيناء من إقبال الناخبين بكثافة على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب بمثابة دليل قاطع على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية داخل محافظة شمال سيناء، وعلى وطنية أهالينا الأبطال بالمحافظة، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية فى أروع صورها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجان الانتخابية بشمال سيناء شهدت حضورًا لافتا للسيدات البدويات من عشائر القبائل وتزاحمت السيدات بأعداد كبيرة أمام مقار اللجان فى انتظار دورهن للإدلاء بأصواتهن.
وفى شمال سيناء، يصوت الناخبون، لاختيار 7 نواب، منهم 5 "قائمة"، ونائبان "فردى"، من بين 31 مرشحا "فرديا"، بدائرتين، تضمان 83 لجنة فرعية، يشرف عليها 30 مركزا انتخابيًا.
وتجرى انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لليوم الثانى على التوالى لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
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