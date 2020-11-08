أسقفا شبرا يشاركان فى انتخابات النواب 2020

أدلى الأنبا مكارى، أسقف عام شبرا الجنوبية، يرافقه الأنبا أنجيلوس، أسقف عام شبرا الشمالية، بأصواتهما فى انتخابات مجلس النواب 2020.



أدلى الأنبا مكارى، أسقف عام شبرا الجنوبية، يرافقه الأنبا أنجيلوس، أسقف عام شبرا الشمالية، بأصواتهما فى انتخابات مجلس النواب 2020. وطالبا جميع المواطنين فى شبرا، بالإدلاء بصوتهم، وتأدية واجبهم الوطنى، وخصوصًا فى ظل الدولة الحديثة التى نراها على أرض الواقع.

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