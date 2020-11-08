صور .. وزيرة الصحة تطالب بالالتزام بالكمامة وتحذر من التكدس

وخلال المؤتمر أدت وزيرة الصحة، استعداد الدولة لمواجهة الموجة الثانية، من فيروس كورونا. واستعرضت هالة زايد، مؤشرات الإصابة فى مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجى الجديد. وحذرت المواطنين من التكدس لفترات طويلة داخل مكان واحد خلال موسم الشتاء، مطالبة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

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