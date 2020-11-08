الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت داخل اللجان الفرعية

وأضافت أن اللجان فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء، حيث تبدأ بعدها أعمال فرز صناديق الاقتراع.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، حرص الهيئة على التواصل اللحظى مع المحاكم بالمحافظات الـ13 التى تجرى فيها عمليات التصويت بالمرحلة الثانية للوقوف على سير العملية الانتخابية، وتأكدت الهيئة من قيام القضاة المشرفين على اللجان بفتحها فى موعدها فى الساعة التاسعة صباحا بعد اتخاذ الإجراءات التى حددتها الهيئة لليوم الثانى والأخير من التصويت.
وقام رؤساء اللجان الفرعية بفض اختام الشمع الأحمر من على أبواب اللجان بعد التأكد من عدم العبث به وسلامة النوافذ، ثم التأكد من الصناديق المغلقة بالأقفال البلاستيكية المسلسلة ومطابقتها لما هو مثبت فى محضر الغلق، ثم البدء فى استقبال الناخبين الذين توافدوا على اللجان منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، وشهدت عدد من اللجان الفرعية فى بعض المحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك لإبداء رأيهم فى تلك الانتخابات.
وقال إن غرفة عمليات الهيئة تتابع الرد على جميع الاستفسارات وتلقى الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتلق أى شكوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية وأن الشكاوى الواردة إليها تم التعامل معها بشكل من الحرفية والدقة.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.
وتجرى عمليات التصويت فى 13 محافظة هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
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