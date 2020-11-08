شباب وسيدات وذوو قدرات خاصة .. لجان انتخابات النواب تشهد مشاركة شعبية حاشدة

شهدت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب، فى مرحلتها الثانية التى تقام فى 13 محافظة، أمس، واليوم فى ثانى أيام الاقتراع، مشاهد رائعة من اصطفاف للمرأة والشباب وكبار السن وذوى القدرات الخاصة، لأداء واجبهم الدستورى.





وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها، فى تمام الساعة التاسعة مساء أمس السبت، فى اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى بالداخل، والتى تجرى يومى 7 و8 نوفمبر، فى 13 محافظة.

فيما فتحت اللجان أبوابها للتصويت، اليوم الأحد، للناخبين فى محافظات القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.



المرأة فى الصورة

ولم تغب المرأة عن المشهد الانتخابى، فقد توافد أهالى مدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات مجلس النواب 2020.

ورصدت الصور تصدر سيدات سيناء، المشهد خلال الإدلاء بأصواتهن، فى رسالة تبرهن على وعى المرأة المصرية، وحرصها على المشاركة فى العملية السياسية، وممارسة حقها الدستورى.

مشاركة شبابية

فيما شهدت لجان التصويت فى محافظات الجمهورية، مشاركة واسعة من الشباب والسيدات، الذين حرصوا على أداء الاستحقاق الدستورى، واختيار أعضاء المجلس لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.



وتوافد الناخبون بمدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات، بشكل حاشد، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، رصدت عدسة "دوت الخليج"، إقبالا كبيرا من السيدات والشباب، للمشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

كبار السن

وفى لجان انتخابات مجلس النواب بشبرا الخيمة، اليوم السبت، توافد عدد كبير من كبار السن والسيدات، منذ فتح اللجان، للتصويت وأداء حقهم الدستورى.

كما حفلت لجنة مدرسة الثانوية العسكرية المجاورة لمبنى إدارة الرى بمدينة أبو كبير، بإقبال الناخبين وعدد من أصحاب القدرات الخاصة والسيدات، للإدلاء بأصواتهم.