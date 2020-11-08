صور.. حضور ملفت للسيدات والشباب للتصويت فى انتخابات النواب بـ حلوان

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ورصدت عدسة دوت الخليج، الحضور القوى والملفت للسيدات، والشباب، للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستورى، وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، استمرار عمليات التصويت بشكل منتظم فى اليوم الثانى والأخير داخل اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأضافت أن اللجان فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء، حيث تبدأ بعدها أعمال فرز صناديق الاقتراع.
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