ورصدت عدسة دوت الخليج، الحضور القوى والملفت للسيدات، والشباب وكبار السن، للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى، وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الناخبون يدلون بأصواتهم فى الجمالية وسط حضور قوى من كبار السن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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