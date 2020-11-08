سامح شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى تطورات الأوضاع الإقليمية

وحسب بيان لوزارة الخارجية، جرى خلال اللقاء بحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى شتى مجالات التعاون بين مصر وفرنسا. وشهد اللقاء أيضًا مباحاثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية وسائر ملفات المنطقة، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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