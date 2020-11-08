غرامة 2 مليون جنيه .. حماية المستهلك يحذر من عروض الجمعة البيضاء المضللة

حذر جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، الموردين من مصنعين وبائعين ومقدمى خدمات، من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين، فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى، والتى تعرف عالمياً بتخفيضات "Black Friday"، موضحا أن عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.





وفى بيان رسمى، قال الجهاز، إن ذلك يأتى فى ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضمانا لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

وأشار الدكتور أحمد سمير، رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات المعنية ومسؤولى الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق "زوم"، إلى العمل على مراقبة الأسواق، خلال تلك الفترة، للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين وعدم تضمينها أى بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها، وسيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة فى عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد رئيس الجهاز، أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التى قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاءـ فى ضوء نص المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر، بخلاف الحقيقة بما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين الاعتماد على المنصات الرسمية للشركات والمعلنين فى محاولات الشراء باعتبارها مصادر موثوقة تمارس نشاطها بصورة رسمية ولها مقار ثابتة، والابتعاد عن الصفحات غير المعلومة والتى تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منبرا لها لعرض منتجات مقلدة وتفتقر لمواصفات الجودة المطلوبة، ويتعذر فى معظم الأحيان الوصول إليها بالشكوى لعدم وجود مقار ثابتة أو تصاريح وتراخيص بمزاولة النشاط تمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى حالة التعدى على حقوق المستهلكين.

وأضاف، أن الجهاز يتوجه بالشكر للغالبية العظمى من التجار والموردين الذين يعملون على تفعيل حقوق المستهلك والالتزام التام بنصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وأثر ذلك المباشر على دعم حركات البيع والشراء فى الاسواق بما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطنى، مؤكدا استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما طالب المستهلكين بالتوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن19588من أى تليفون أرضى او عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.