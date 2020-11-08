قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه لن يوجد غلق للمدارس سواء فى مصر أو فى العالم كله، مؤكدة وجود تنسيق تام مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لوضع خطط للتعامل فى حالة ظهور أى إصابة لأى طالب، قائلة: "الأطفال أقل عرضة للإصابة بالمرض وأقل تأثرا به". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم للكشف عن خطة مواجهة الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مناشدة بضرورة تفعيل وسائل الدفع الإلكترونى، وتجنب ملامسة النقود والحفاظ باستمرار على نظافة الأيدى وعدم ترك القمامات على الأسطح والتخلص منها بشكل آمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة تؤكد عدم غلق المدارس.. وتدعو لتفعيل الدفع الإلكترونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.