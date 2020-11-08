بعضهم جاء على كرسي متحرك.. كبار السن أول الحاضرين بانتخابات النواب في الرحاب ومدينتي

تصدر عدد كبير من كبار السن في الرحاب ومدينتي، المشهد الانتخابي، وكانوا أول المشاركين فى اليوم الأخير لانتخابات مجلس النواب، وأغلبهم حضر على كرسي متحرك.

وشهدت اللجان الانتخابية بالرحاب ومدينتى إقبالا كبيرا من الناخبين للمشاركة فى العرس الانتخابى.

وبدأت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التي تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب في استقبال الناخبين اليوم ابتداء من التاسعة صباحًا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر.

وشهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية، حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات، كما تتوفر أجهزة لاب توب لتعريف الناخبين بأماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوف.