لليوم الثاني .. غرفة عمليات القومي للإعاقة تواصل عملها في متابعة انتخابات النواب

واصلت غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛لليوم الثاني على التوالي،متابعتها لعملية اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات القاهرة وشمال سيناء وجنوب سيناء والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية.

وأشار تقرير غرفة عمليات المجلس لليوم الأول إلى تلقي 70 استفسار وشكوى تلخصت في الاستعلام عن اللجان الانتخابية ؛ وكيفية إبداء الرأي ؛ ومدى توفر مترجم للغة الاشارة في اللجان ؛ وشكوى من وجود عدد من اللجان في الأدوار العليا ؛ مما أضطر ذوي الإعاقة الحركية الصعود على كراسي متحركة ؛ كما تلقت غرفة العمليات 13 بلاغا من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول التي وفرها المجلس متاحة بلغة الإشارة تفيد بصعوبة الوصول لأماكن اللجان ؛ وتفقد فريق المتابعة من المجلس 467 لجنة فرعية على مستوى محافظات المرحلة الثانية.

وقامت غرفة عمليات المجلس بعملية الرصد والمتابعة من خلال 107 متابع للمجلس في محافظات المرحلة الثانية ؛ وتلقت غرفة العمليات شكاوى الناخبين ذوي الإعاقة وملاحظات المتابعين خلال الفترة الصباحية والمسائية عبر وسائل التواصل المختلفة التي أعلنها المجلس للناخبين من ذوي الإعاقة وتمثلت في (الهاتف ، خدمة الواتس آب ؛ الصفحة الرسمية الخاصة بالمجلس على الفيس بوك) ومكالمات الفيديو المترجمة بلغة الإشارة تسهيلًاعلى ذوي الإعاقة السمعية.

على جانب اخر رصدت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المتابعين عدد من الترتيبات الجيدة في اللجان من خلال الجهات المعنية والمتمثلة في الهيئة الوطنية للإنتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وتمثلت في زيادة التنظيم من قبل رجال الشرطة بالتعاون مع رؤساء اللجان ، علاوة على التأمين الجيد للعملية الإنتخابية من قبل قوات الأمن والتعاون من قبل المستشارين والقضاة في مساعدة ذوي الإعاقة ورغم صعوبة الأحوال الجوية ؛ وقد رصدت الغرفة أيضا مساعدة قوات الأمن لذوي الإعاقة في الوصول الى اللجان وتسهيل عملية التصويت لذوي الإعاقة من خلال مستشارين اللجان وتوفير الكراسي المتحركة من قبل رجال الأمن في عدة محافظات ؛ كما رصد متابعي المجلس مشاركة ملحوظة من قبل المرأة ذات الإعاقة في عدد من اللجان

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس تستقبل استفسارات وشكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة على الخط الساخن الخاص بالمجلس على رقم 16736، وتتلقى الغرفة الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس آب على رقمي 01551816614- 01285588657 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك» https:www.facebook.comNCPDEGYPT، وذلك للتيسير على مجموعة كبيرة من من ذوي الإعاقة في عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.