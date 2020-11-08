صور .. جولة لمحافظ القاهرة على لجان انتخابات النواب

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وزار محافظ القاهرة لجان مدرسة عبدالعزيز آل سعود الرسمية للغات بمصر الجديدة، ومدرسة طبرى الحجاز بالنزهةـ ومدرسة الشهيد شريف مناع بمدينة نصر، ومدرسة الجمعية الخيرية بالسيدة زينب، ومدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بغرب القاهرة.
وخلال جولته، أكد توافر الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر، خاصة كراسٍ متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من الشمس.
كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتاكد من عدم وجود أى اشغالات او مخلفات أو صناديق قمامة او سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.
وأشاد محافظ القاهرة بالتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة، خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد، مشيدا بمشاركة الفئات فى عملية الاقتراع، ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى رسم مستقبل بلادهم.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بيسر، دون أى معوقات فى رسالة للعالم باستقرار الوطن، وأن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى.
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