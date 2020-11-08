لودريان: وجودي اليوم بالقاهرة تأكيد على احترام فرنسا للإسلام 

رحب وزير الخارجية سامح شكرى، بجان إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى، وأكد أنه خلال اللقاء تطرق إلى بحث مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية، وسائر ملفات المنطقة، مثل الأوضاع فى سوريا وليبيا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المُشترك، بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى، اليوم الأحد، بقصر التحرير.

وأضاف شكرى أنه جرى بحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى شتى مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، وجرت مناقشة الأحداث الأخيرة التى وقعت فى فرنسا.

وقال شكرى إن العمليات الارهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وبعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى، مشيرا إلى أنه يجب التفرقة بين الإسلام والتطرف.

وأكد لودريان، أن المسلمين جزء من فرنسا وأنهم أول ضحايا هذا الإرهاب، وأن فرنسا حاليا تواجه معركتين لحماية حرية الإسلام، ومحاربة الإرهاب، مؤكدا أن وجوده بالقاهرة اليوم هو تأكيد على احترام بلاده للإسلام.