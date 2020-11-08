وزير خارجية فرنسا : يجب خروج المرتزقة من ليبيا ووضع حد للتدخلات التركية

شدد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الأحد، على ضرورة رحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا، ووضع حد للتدخلات التركية غير الشرعية وتأجيج ميليشياتهم المرتزقة للحرب فى الأراضى الليبية.





وفى مؤتمره الصحفى بالقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكرى، قال لودريان إنه يجب حل الأزمة الليبية وفق مقررات مؤتمر برلين، واحترام القانون الدولى، مثمنًا الجهود التى تبذلها مصر فى مكافحة الإرهاب. وأضاف لودريان، أنه فرنسا بحثت مع مصر ملف مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا. ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، إن هناك رؤية مشتركة مع فرنسا فى العديد من القضايا، مضيفًا أن مصر تدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

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