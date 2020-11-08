الأوقاف : خصم شهر لـ إمام مسجد شارك فى حملة انتخابية بالقاهرة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خصم شهر من بدل صعود المنبر للشيخ أسامة موسى عبد الله، إمام وخطيب بإدارة أوقاف دار السلام بمديرية أوقاف القاهرة، مع إحالته إلى لجنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لمشاركته فى الحملة الانتخابية لأحد المرشحين لمجلس النواب.





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