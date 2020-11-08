لودريان من القاهرة : سنعمل مع إدارة بايدن لمواجهة الإرهاب والأزمات الدولية

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل التنسيق مع الولايات المتحدة وإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، فيما يتعلق بالأزمات الدولية ومكافحة الإرهاب.





وخلال مؤتمره الصحفى المشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى فى القاهرة، قال لودريان: "سنعمل مع بايدن فى إطار جديدة للعلاقات الفرنسية الأمريكية"، مؤكدًا على رغبة فرنسا فى العمل مع إدارة الرئيس المنتخب بايدن.

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