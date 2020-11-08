الأنبا باخوم وسفير الفاتيكان يلتقيان مسؤولى الرهبانيات النسائية

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم الأحد، بمسؤولى الرهبانيات النسائية بمصر فى اجتماعهم النصف سنوى، فى دار سيدة السلام بمساكن شيراتون.





وشارك فى اللقاء المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، والمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، لبحث وثيقة "جميعنا إخوة" للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان. وعقب اللقاء، كان هناك بعض المناقشات والحوارات حول أهمية التواجد الرهبانى من أجل خدمة الكنيسة المحلية، وحول الشركة بين الرهبانيات والإيبارشية، وتقدّم السفير البابوى بالشكر إلى الدار على حسن الاستقبال، كما حث الراهبات على أهمية اكتشاف النذور الثلاثة "الفقر والطاعة والعفة". وفى كلمته، عبّر المطران كلاوديو عن شكره على هذا اليوم، وامتنانه للرب على السيامة الأسقفية، وعبّر أيضًا عن سعادته بهذا اللقاء.

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