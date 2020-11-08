وزير القوى العاملة يدلى بصوته الانتخابى : المشاركة مسؤولية

وشدد سعفان، على أن المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم تعد واجبا ومسؤولية وطنية، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغى عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة فى الساعات الباقية باليوم الأخير لممارسة حقهم بحرية كاملة فى اختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل البرلمان، وإظهار هذه المشاركة الإيجابية، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية فى مصر، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة واستراتيجية 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشاد وزير القوى العاملة بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء، فى تيسير العملية الانتخابية للمواطنين، ورجال الشرطة والجيش، فى تأمين اللجان، وبالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعو، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.