هانى لبيب متحدثا إعلاميا لحزب المصريين الأحرار

أصدر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارا تنظيميا للحزب، وذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، حيث تضمن القرار لائحة النظام الأساسى لحزب المصريين الأحرار.





وقرر الحزب تعيين الكاتب هانى لبيب مرجان، رئيس تحرير دوت الخليج، متحدث إعلاميا للحزب. وتضمن القرار تعيين اللواء حاتم مصطفى باشات أحمد، القائم بأعمال الأمين العام، واللواء أحمد ناصر مصطفى كمال رئيس اللجان النوعية بالحزب، واللواء ناصر فوزى محمد قطامش مساعد رئيس الحزب لشئون المتابعة ودعم واتخاذ القرار، والدكتور شريف أمين إبراهيم الخريبى، مساعد رئيس الحزب للتنمية المستدامة، والدكتورة هبة الله حسين حسن تراضى، أمين تنظيم للحزب، مع احتفاظها برئاسة اللجنة الاقتصادية بالحزب. كما عُين سيف الله مصطفى حسين رئيسا للجنة الخطة والموازنة بالحزب، مع استحداث لجنة الطفولة والأمومة، ولجنة الحوكمة بالحزب.

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