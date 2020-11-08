عقب الإدلاء بصوته.. العنانى: المشاركة فى الانتخابات تظهر الوجه الحضارى لمصر

أدلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الأحد، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.





وأوضح وزير السياحة والآثار، أن مشاركته فى عملية التصويت تنبع من واجبه الوطنى لاختيار من سيمثل الشعب فى مجلس النواب. وأشاد الوزير بالتنظيم الجيد للانتخابات، وخاصة مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة فى اللجان الانتخابية، كالحفاظ على مسافات التباعد وارتداء الكمامات وغيرها. وأكد خالد العنانى، بعد تصويته، أن المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى تعد واجبا وطنيا، وحقا كفله الدستور لكل المصريين، وينبغى الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر ولا سيما فى ظل الدور الهام الذى يقوم به مجلس النواب.

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