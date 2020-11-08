السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا تعزيز الجهود لمواجهة نبرات التطرف والكراهية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "جان إيف لودريان"، وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك السفير الفرنسى بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك فى إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك استعراض سبل تعزيز الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية فى ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامى وأوروبا.

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