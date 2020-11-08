رئيس القومي لحقوق الإنسان يدلى بصوته في انتخابات النواب

أدلى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري التابع لمحافظة القاهرة، باللجنة الفرعية رقم 118.

وجدد فايق، فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، دعوته لجموع الشعب المصري ممن لهم حق التصويت للمشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا واستحقاقا دستوريًا وحقا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وقام فايق بالمرور على اللجان رقم 116 و117 بمعهد فتايات مصر الجديدة، مشيدا بانتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان التي قام بالمرور عليها.