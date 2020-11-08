قبل فترة الراحة.. الشباب والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في عين شمس

واصل الناخبون في دائرة عين شمس الإدلاء بأصواتهم ويتصدر السيدات والشباب المشهد الانتخابي، خاصةً في لجان مدارس أم الأبطال والخنساء والإمام محمد عبده، كما قام بعض المرشحين بعمل جولات على عدد من اللجان للاطمئنان على نزاهة وشفافية الانتخابات التي تسير بشكل طبيعي ولا توجد شكاوى من الناخبين حتى الآن.

ويصوت الناخبون في القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التي تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التي تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التي تضم "الوايلي – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".