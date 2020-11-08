الرعاية الصحية: بدء الفحص المجانى والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم عن بدء الفحص المجانى والكشف المبكر عن أورام عنق الرحم بين السيدات المنتفعات بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفى النساء والولادة، إحدى مستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة، أن هذا المسح يأتي بناءً على برتوكول التعاون الذي أبرمته الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وقد شهد إقبالًا متزايدًا من السيدات المنتفعات بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، خلال اليوم الأول من إجرائه بالمحافظة.

وأشارت الهيئة إلى أن المسح يهدف إلى الاستعانة بأحدث سبل تكنولوجيا الكشف والعلاج للأورام السرطانية، وتطبيقها داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، حيث يتم أخذ العينة وتحليلها للسيدات باستخدام أحدث جهاز Colposcope (ميكروسكوب عنق رحم)، تحت إشراف متخصصين.

وتابعت الهيئة : يستهدف المسح 1.1مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل كافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر ، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، فيما تم البدء فيه بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى، بينما يتم الحجز لإجراء المسح لسيدات بورسعيد عن طريق الخط الساخن 15344 أو من خلال الاتصال على الرقم 066/3225930

ويتم إجراء هذا المسح في غضون الدعم الذي توليه الدولة المصرية لبرامج صحة المرأة المصرية وتعززه القيادة السياسية فيما تطلقه من مبادرات صحية تخص المرأة المصرية، حيث أطلقت الهيئة هذا المسح لكافة السيدات، وخاصةً السيدات المتزوجات فوق 18 سنة، أو السيدات اللاتي سبق لهن الإصابة بعدوى ڤيروسية بالجهاز التناسلي، أو الحوامل بعد الشهر الثالث، للكشف على سلامة عنق الرحم وخلوه من تغيرات الخلايا والميكروبات التي تتسبب في الولادة المبكرة.

من جهته، ثمّن د. أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية" دور الجمعيات العلمية في تعزيز الخدمات الطبية بما يعكس تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري ، لافتًا إلى أن توقيع برتوكول التعاون بين الهيئة والجمعية والخاص بالكشف المبكر عن أورام عنق الرحم ، يدعم جهود الدولة في تقديم خدمات مستحدثة وذات جودة عالية للمرأة المصرية بشكل عام والمنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بوجه خاص، وبما يتماشى مع الأكواد العالمية داخل مستشفيات الهيئة.

وفي ذات السياق قال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم إن المسح والفحص المجانى للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم سيشمل جميع محافظات المرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى يوليها الرئيس السيسى اهتماما كبيرًا.

وتابع : المسح يأتى في إطار الكشف المبكر عن الاورام السرطانية واحد دعائم صحة المرأة المصرية ،وقال نسعى لعمل برنامج قومى للكشف عن أورام عنق الرحم مضيفًا نستطيع أن نتكفل بوضع كافة الأدلة الارشادية والبرتوكولات العلاجية الدولية للبرنامج وتعميمه ليشمل كل السيدات المصريات، وثمن التعاون الكبير بين الهيئة والجمعية، مؤكدًا أن منطومة التأمين الصحي الشامل تتبنى أحدث برتوكولات العلاج في كافة التخصصات.