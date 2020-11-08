لحل أزمة تأخير القطارات.. وزير النقل يصل محطة مصر برمسيس

وصل منذ الفريق كامل الوزير وزير النقل، مبني محطة مصر برمسيس، وذلك لعقد اجتماعا مع رئيس هيئة السكة الحديد وعدد من القيادات والسائقين للوقوف علي أسباب أزمة تأخير القطارات، وذلك للمرة الثانية منذ بداية الأزمة.

عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اجتماعا موسعًا في وقتا سابق مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات وذلك لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية .

بدأ الاجتماع بتأكيد الوزير أهمية الدور الخدمي والهام الذي تقوم به السكك الحديدية في حركة تنقل المواطنين عبر المحافظات وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسئولية كبيرة في خدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد وبدء تحديث أسطولها من الجرارات والعربات وتشغيل القطارات الجديدة والذي أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع وهو ما يجب معه أن تستمر الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب خاصة.