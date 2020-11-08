رئيس مجلس الشيوخ خلال استقباله وزير البترول : مصر أصبحت رائدة فى التصنيع

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، الأحد، المهندس طارق المُلا وزير البترول، حيث قدم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ.





ورحب عبد الرازق، بالمهندس طارق المُلا باعتباره رائدا من رواد البترول والطاقة فى مصر، معرباً عن أمله فى أن يتحقق على يديه نقلة نوعية فى قطاع البترول، مشيرا إلى تحول مصر إلى دولة رائدة سواء فى مجال الاستخراج أو التصنيع. وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أهمية التعاون بين المجلس ووزارة البترول، بينما وجه "المُلا" الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ متمنياً له النجاح والتوفيق فى إدارة هذا البيت النيابى المُهم. وأكد ضرورة الاستفادة من خبرات رئيس المجلس السابقة لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا وتوفير الرفاهية لشعبنا العزيز.

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