صور .. العربية للتصنيع : نتطلع لتعميق الخبرات فى مجال التحول الرقمى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتفعيل خطوات التحول الرقمى والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.





جاء هذا خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة إيديميا الفرنسية.

وأوضح التراس، أن مجالات التعاون تتضمن تصنيع وإنتاج أجهزة الهوية الرقمية المختلفة، مثل التعرف على بصمات اليد والعين والوجه لاستخدامها فى شتى المجالات المدنية والأمنية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة لتعزيز التحول الرقمى، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات إيديميا الفرنسية، وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تركيب وتشغيل خطوط إنتاج بأحدث النظم التكنولوجية لتصنيع منتجات الشركة المتطورة والتى تعتبر من اكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين الخبرات المتخصصة فى هذا المجال.

وأكد التراس: نتطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات فى مجال التحول الرقمى والأنظمة الحديثة لتصنيع أجهزة الهوية الرقمية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه، أكد المهندس وليد فؤاد، رئيس مجلس إدارة شركة ايديميا مصر، ونائب الرئيس لشركة إيديميا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، أن الشركة ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمى والأنظمة الحديثة لتصنيع أجهزة تحديد الهوية الشخصية، ودراسة الاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.